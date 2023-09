Morina: “Il corner che porta al gol della Juve non c’era”

In effetti il calcio d'angolo da cui parte la dinamica che poi porta all'azione del gol non c'era. Sbagliato quindi assegnare il corner. L'ultimo a toccare il pallone è stato Rabiot. Attenzione, la rete non arriva direttamente dal calcio d'angolo. C'è da dire che il Var non interviene perché non può farlo da protocollo.