Moggi: “Alla Juventus assenza assoluta di gioco”

"Pogba ha commesso un errore gravissimo di valutazione del suo infortunio al menisco. Ora smania dalla voglia di recuperare per non perdere il Mondiale. Se si fosse fatto operare subito a Los Angeles, a luglio, sarebbe già tornato in campo da un pezzo. Ma come si può pensare che la terapia conservativa possa miracolosamente sanare un menisco lesionato, per di più esterno? Deschamps ha detto bene. Lo conosco Didier, io l’ho voluto alla Juventus quand’era al Marsiglia. È un uomo tutto d’un pezzo. Non si fa né influenzare né commuovere. Se si renderà conto che Pogba non sarà pronto, lo lascerà a casa. Senza rimpianti".