Juve, torna Conte? Già deciso il primo colpo | News

Non se la passa benissimo Conte al Tottenham dopo qualche risultato altalenante soprattutto in Europa, ma sicuramente peggio sta Massimiliano Allegri. Eliminato dalla Champions e in bilico anche per quanto concerne l'Europa League. La panchina della Juventus traballa da diverse settimane, ma anche quella del tecnico salentino non sarebbe più così salda, soprattutto per le richieste fuori mercato che Conte avrebbe presentato alla presidenza degli Spurs per rinnovare.