Milan-Juventus, i precedenti della sfida: rossoneri in vantaggio

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui precedenti con il Milan. Ecco il comunicato: "Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e torna con un super big match tra Milan e Juventus. Al "Giuseppe Meazza" di Milano si affrontano il 22 ottobre 2023, alle ore 20:45, rossoneri e bianconeri nel posticipo della domenica della nona giornata di campionato. MILAN-JUVE, I PRECEDENTI Il Milan è la squadra che ha vinto più partite contro la Juventus nella storia della Serie A: 53 in 176 precedenti; i rossoneri sono anche la formazione contro cui i bianconeri hanno pareggiato più match nel torneo (56), completano il quadro 67 successi dei piemontesi. I rossoneri arrivano da una serie di cinque partite senza perdere (3V, 2N) contro la Juventus in Serie A: non ne collezionano sei di fila dalla striscia di sette messa a referto tra il 1986 e il 1989 (3V, 4N), tra la guida di Nils Liedholm e quella di Arrigo Sacchi. Stefano Pioli potrebbe diventare infatti il primo tecnico della storia rossonera a collezionare sei gare di fila di campionato senza perdere contro il club bianconero.

Il Milan ha collezionato quattro clean sheets nelle ultime cinque sfide di campionato contro la Juventus: tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti 22 gare contro i bianconeri; in particolare, i rossoneri hanno chiuso con la porta inviolata le ultime tre sfide con i bianconeri in Serie A e non ne infilano quattro consecutive dal periodo 1988-1989. MILAN-JUVE, I PRECEDENTI AL "MEAZZA" Sono 88 le sfide di Serie A in casa del Milan tra queste due squadre: il bilancio si compone di 30 vittorie interne, 34 pareggi e 24 successi esterni. In otto delle ultime 11 sfide al Meazza in Serie A tra Milan e Juventus, almeno una delle due squadre non ha segnato (nelle ultime due ha mancato l’appuntamento con il gol la squadra bianconera) - in questo parziale, quattro successi dei rossoneri, un pareggio, sei vittorie dei piemontesi.

In particolare, la Juventus è rimasta imbattuta in sette delle ultime 10 trasferte di Serie A contro il Milan (6V, 1N), anche se ha perso la più recente (0-2 l’8 ottobre 2022). MILAN-JUVE, I PRECEDENTI IN NUMERI Sarà il confronto numero 177 in Serie A tra Juventus e Milan. I bianconeri hanno vinto 67 dei precedenti scontri nella massima serie. Completano il conteggio 56 pareggi e 53 vittorie dei rossoneri. Sono 243 le reti segnate dalla Juventus, 227 quelle incassate".

