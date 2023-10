Pioli conferma: “Milan-Juve è una partita da Scudetto. Su Chiesa…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua sulla prossima partita di campionato tra la Juventus ed i rossoneri.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha detto la sua in conferenza stampa, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Milan-Juve è la grande partita: noi siamo davanti e loro terzi. La lotta Scudetto è per quattro squadre. Siamo alla nona giornata, per noi è importanti ripartire, migliorando dove possiamo fare meglio. Non pensiamo a cosa abbiamo fatto fino a ieri e non pensiamo alle prossime gare: farò le mie valutazioni in base a vari criteri.

Non credo che Allegri si sia risentito delle mie previsioni, ma per un allenatore è un vantaggio preparare una partita a settimana; poi non è matematico che si possa vincere. Non è importante mandare la Juve a -7, ma è importante vincere per il nostro cammino, per la nostra fiducia e la nostra consapevolezza.

Chiesa? Chi lo ha lanciato è stato Paulo Sousa, io poi l'ho allenato per quasi due anni. Ha uno strappo incredibile e una conclusione importante: se dovesse giocare lui, cambia le dinamiche del gioco della Juve. Abbiamo preparato delle situazioni difensive con o senza Chiesa. Però non si perdono e non si vincono le partite con un singolo giocatore".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.