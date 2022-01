Milan-Juventus 0-0: risultato amaro, un punto che non fa contento nessuno

Niente da fare per la Juventus di Massimiliano Allegri, che non riesce ad imporsi contro il Milan ed è costretta ad accontentarsi di 1 punto

Come da pronostici il match tra Milan e Juventus è estremamente equilibrato, con nessuna delle due squadre in grado di prevalere sull'altra. Il pareggio è un risultato giusto per quanto visto in campo, anche se analizzando la partita nel complesso forse è il Milan avrebbe potuto meritare qualcosa in più. Le due formazioni tornano a casa con un punto che non fa contento nessuno: i rossoneri vedono fuggire davanti a loro i cugini dell'Inter, mentre i bianconeri sprecano l'opportunità di superare l'Atalanta ed entrare finalmente in zona Champions League.