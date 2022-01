Qui Milan, il campo di San Siro in cattive condizioni: la situazione

La situazione del campo di San Siro

Per il match di questa sera il campo di San Siro non sarebbe in buone condizioni, come detto ieri dal tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia: "San Siro? Il campo è il problema più grande: sta diventando ingiocabile e diventa un problema sia per noi che per il Milan. Adesso c'è la sosta: la società si sta già operando perché bisogna porre rimedio perché è diventato difficile giocare. Non è una scusante: si può far meglio a livello di sviluppo di gioco anche su questo campo, ma obiettivamente non si riesce a giocare.