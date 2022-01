Gli incubi di Milan e Juventus hanno un volto: Morata e Rebic

Chi deciderà il big match tra Milan e Juventus? Morata e Rebic si candidano ad essere protagonisti: le statistiche sono dalla loro parte

redazionejuvenews

Tra poche ore andrà in scena Milan-Juventus, uno dei più grandi match del campionato italiano di Serie A. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia in una partita che si prospetta dal risultato apertissimo. Chi deciderà il match? Le stelle in campo sono molte ma due giocatori in particolare si candidano ad essere le stelle della partita. Alvaro Morata e Ante Rebic, infatti, quando vedono rispettivamente rossonero e bianconero si trasformano e diventano decisivi.

Ecco le due particolari statistiche: "Álvaro Morataha preso parte a quattro gol in cinque sfide di Serie A contro il Milan (due reti, due assist); tra queste c’è il primo incontro nel massimo campionato italiano in cui ha sia segnato che servito un passaggio vincente, nel febbraio 2015 allo Stadium (3-1). Ante Rebic ha segnato nelle sue ultime tre sfide di campionato contro la Juventus, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo Mauro Icardi ha trovato il gol in più match di fila contro i bianconeri in Serie A (cinque gare tra il 2013 e il 2015). Tuttavia, la sua ultima rete nella competizione risale proprio alla gara d’andata contro la Vecchia Signora". (Juventus.com)

Sarà uno dei due attaccanti a decidere la partita? L'attaccante bianconero in questa stagione ha vissuto un periodo particolarmente complicato ma nelle ultime uscite sembra essere finalmente riuscito a trovare quella continuità che mancava. Nonostante questo la Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante centrale e difficilmente lo spagnolo a giugno sarà riscattato dall'Atletico Madrid. La storia sembra essere già scritta ma se l'ex Chelsea da qui a fine stagione dovesse convincere, il suo futuro potrebbe anche cambiare. Per quanto riguarda l'attaccante del Milan, invece, quest'anno per lui a causa di un brutto infortunio ha avuto pochissimo spazio. Le statistiche dimostrano però che il croato nella seconda metà di stagione sa accendersi: sarà così?