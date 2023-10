Rabiot: “La fascia un onore, vittoria che pesa tantissimo”

Capitano? Bene, sono felice, è il mio quinto anno qui, amo questo club; quindi, la fascia per me questa sera è un onore, un onore guidare questa squadra per tutta la storia di questo club. Sono molto contento per la vittoria stasera. Basta, dobbiamo continuare così, non mollare, perchè il campionato è lungo, ma con questo atteggiamento ci credo. Locatelli? Lui è emozionato e felice. Mi ha detto che sei anni fa aveva giocato qui un Milan-Juve e aveva segnato per il Milan, quindi gli abbiamo detto: ora devi fare gol per la Juve. Era da tanto che non faceva gol ed oggi era il momento per lui di fare gol. Lo ha fatto, ci dà i tre punti, bellissimo.