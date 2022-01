Le probabili formazioni di Milan-Juve: pronto Cuadrado come esterno alto

A poche ore dall'inizio del big match tra Milan e Juventus, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-2-3-1, con Maignan in porta. In difesa si rivede Calabria, che andrà a formare la retroguardia insieme a Kalulu, Romagnoli e Theo Hernardez. Tomori e Kjaer sono ancora infortunati. A centrocampo spazio a Tonali e Krunic, con Messias, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti. In avanti Zlatan Ibrahimovic è pronto a reggere da solo tutto il peso dell'attacco. In panchina Saelemakers, Rebic e Giroud sono pronti a subentrare e spaccare la partita. Il pericolo numero uno per la difesa bianconera sarà sicuramente Rafael Leao, in un momento di forma super. I bianconeri dovranno prestare massima attenzione.