Mercato Juve, il Marsiglia vuole Fagioli in prestito: le ultime

Il Marsiglia ha fatto un sondaggio per Nicolò Fagioli: i francesi preparano l'offerta per la Juve ma c'è distanza sulla formula

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juve resta una delle squadre più attive sul mercato. I bianconeri hanno già annunciato Alberto Costa e Kolo Muani, si preparano a fare lo stesso con Renato Veiga e cercano altri rinforzi. Nel frattempo Giuntoli è però al lavoro anche per le cessioni e tra i giocatori che potrebbero partire resta Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano con Thiago Motta non sta trovando così tanto spazio e per questo il suo addio sembra possibile. Per lui fin qui 17 presenze in Serie A in 22 giornate, di cui però soltanto il 23% da titolare.

Mercato Juve, le ultime novità sul futuro di Fagioli

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sulle sue tracce c'è il Marsiglia che ha fatto un sondaggio per il centrocampista. Il club francese vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, formula che però non piace molto alla Vecchia Signora. I bianconeri vorrebbero infatti l'obbligo di riscatto così da essere certi di monetizzare dalla sua cessione nel corso della prossima estate. I due club sono quindi al lavoro per cercare una soluzione che possa accontentare tutti.