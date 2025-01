Juventus, bomba di calciomercato: “Addio pesante, è deciso”

La Juventus lavora alla costruzione di una rosa importante. Ma occhi aperti anche rispetto alle cessioni... immediate

Stop and go. Così procede la Juventus targata Thiago Motta. Quando le dolci sensazioni della vittoria sembravano tornate, grazie al successo per 2-0 ottenuto sul Milan di Coincecao, ecco tornato l’incubo dello 0-0. La Juve è nuovamente impattata sui suoi errori e sui suoi limiti e lo ha fatto contro un avversario tutto sommato modesto: i belgi del Brugge. Un pareggio che non solo ripropone il tema dell’anemia offensiva juventina, ma che rischia di complicare anche il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League che, adesso, passa per la sfida della prossima settimana contro il Benfica. Mentre Thiago Motta è impegnato su questo e altri problemi– e lo fa mentre deve preparare, nientemeno, la sfida contro la capolista Napoli – c’è il calciomercato a tenere banco.

Un calciomercato che per la Juventus non dovrebbe regalare chissà quali sussulti da qui al gong della sessione invernale. O meglio, non in entrata. È in uscita, infatti, che i tifosi sono emotivamente impegnati in queste ore. Il motivo è noto: l’interessamento del Manchester City per Cambiaso.

Si parla di una cifra vicina agli 80 milioni per il cartellino dell’italo-argentino. Una somma clamorosa, difronte alla quale sarebbe quasi impossibile dire di no. Anche se, al momento, di offerte ufficiali ancora non ce ne sono. Fa leva su questo la Juventus che, come riporta Sportmediaset, sta giocando con il tempo sperando che si faccia sufficientemente tardi da sventare la cessione del forte esterno. La Vecchia Signora, insomma, pare volenterosa a disinnescare o comunque ad eludere gli assalti del Manchester City. Parliamo, in fin dei conti, di un giocatore incedibile. Ma se gli inglesi dovessero pressare, magari con Guardiola che parallelamente tenterà il giocatore per fargli sposare la sua causa, allora le cose si potrebbero complicarsi. È una partita da seguire con grande attenzione e monitorando lo scorrere della clessidra. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: gira una voce clamorosa rispetto al dopo-Vlahovic <<<