Mazzarri: “Abbiamo dominato la Juve per tutto il secondo tempo”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha detto la sua a DAZN dopo la partita contro la Juventus. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno dominato, hanno costretto la Juventus nella propria metà campo per quasi tutto il secondo tempo. Noi abbiamo avuto solo il torto di non andare sulla traiettoria sul gol e abbiamo perso l'uomo in area: penso che una squadra potesse fare poco più del Napoli. Sono momenti, penso che giocando così potremo fare un pilottò di risultati.