Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo contro i partenopei nella partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo tra poco contro il Napoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nella partita valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di ottenere i tre punti per non perdere terreno dall'inter capolista, distante ancora due punti.