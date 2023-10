Mattioli: “Ai bianconeri gli sta succedendo di tutto ultimamente”

Mario Mattioli , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a Milannews.it. Ecco le sue parole: "Nel calcio tutto può succedere. Tanti, tra cui io, critichiamo Allegri per la proposta di gioco, con onestà intellettuale. Bisogna però ammettere che ai bianconeri, tra infortuni e il recente “Scandalo Scommesse”, gliene stanno succedendo di ogni. Ad oggi - come ho detto prima - anche con tanti infortunati, mi sembra di gran lunga favorito il Milan rispetto alla Juve.

Punto di forza del Milan? A mio avviso, l’attacco. Poche squadre, in Europa, dispongono di un parco offensivo come quello di Pioli. Tuttavia, occhio a come si difenderà la Juventus: ha gli uomini contati dietro, ma Allegri sa coprirsi molto bene.