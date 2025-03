Marotta: “Lautaro? Sembra abbia commesso chissà quale crimine…”

Se sul terreno di gioco l’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Napoli, fuori dal campo continua il caso mediatico attorno a Lautaro Martinez e alla sua presunta bestemmia. Ai microfoni di Dazn il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha detto: “Non ne avrei parlato, ma mi sembra d’obbligo rispondere. Siamo in una situazione stucchevole: sembra che

Se sul terreno di gioco l’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Napoli, fuori dal campo continua il caso mediatico attorno a Lautaro Martinez e alla sua presunta bestemmia. Ai microfoni di Dazn il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha detto: “Non ne avrei parlato, ma mi sembra d’obbligo rispondere. Siamo in una situazione stucchevole: sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. Noi crediamo alla versione del giocatore, poi da uomo di sport bisogna aver rispetto delle autorità: accettiamo l’iter processuale e lo affronteremo con collaborazione. Rimane anacronistico, leggendo i giornali, che forse questo sia partito da un esposto di tali tifosi. Se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti ci sarebbe bisogno di centinaia di uomini a disposizione. Stanno facendo un lavoro egregio, noi siamo a disposizione e ci adegueremo a quello che sarà il contraddittorio, fermo restando che crediamo al nostro capitano”.

Le parole di Marotta

Sulla Champions il presidente nerazzurro ha poi aggiunto: "Essere ancora in una competizione importante come la Champions è motivo di grande orgoglio, per la storia del club e per la nazione che rappresentiamo. Non deve essere una cosa straordinaria e mi dispiace per le altre squadre e per il ranking".