Calciomercato Juventus / Vlahovic addio: poco fa hanno detto che...

È già domani. Non solo domani rispetto alla debacle che ha portato la Juventus, clamorosamente, fuori dalla Coppa Italia e vantaggio dell’Empoli. Ma è anche domani in relazione alla programmazione. Fuori dalla coppa, fuori dalla Champions League, fuori dalla corsa allo scudetto. Rimane un unico obiettivo: il quarto posto utile per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Una corsa che vede la Juve avanti a tutti – Lazio, Fiorentina, Milan, Bologna – ma ancora tutta da giocare. E intanto si guarda avanti. A quello che verrà, alla stagione che sarà, al calciomercato che bisognerà impostare l’estate prossima. Alcune piste esploderanno nelle prossime settimane ma altre, ormai da tempo, sono già impostate. Ad esempio, una, di cui si è parlato in queste ore sulle colonne di Sportitalia.

Futuro Vlahovic: ecco cosa è stato annunciato / News calciomercato Juventus

È Gianluigi Longari, storico volto di Sportitalia, a fare il punto della situazione. Ha detto: "Pensa al futuro anche la Juventus, in cui tutti sono sotto esame e con l'obiettivo minimo che, a differenza della controparte rossonera è decisamente più alla portata, classifica attuale alla mano. I cambiamenti investiranno parte della rosa, con sogni di mercato dei quali abbiamo parlato già all'inizio dello scorso mese di dicembre, e su cui i bianconeri stanno continuando a lavorare sottotraccia, anche al netto delle difficoltà economiche che potrebbero comportare". Longari, in altri termini, ha preannunciato una sorta di – se proprio non vogliamo chiamarla rivoluzione – forte spinta al rinnovamento. Non sappiamo se questo riguarderà anche la guida tecnica, il futuro di Thiago Motta è ancora incerto, ma sicuro è un discorso che coinvolgerà la rosa. Ci saranno grosse novità. Ed una, ormai nota da tempo, riguarda un restyling dell'attacco a partire dalla cessione di Dusan Vlahovic. Confermata anche da Gianluigi Longari con queste parole: "L'uscita certa di Vlahovic in estate comporterà modifiche all'assetto avanzato dei bianconeri".