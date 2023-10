Marocchi: “Se la Juventus a gennaio prende Berardi cambia tutto”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Berardi in bianconero.

Giancarlo Marocchi, a Sky, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Allegri contento dello 0-0? Più del risultato che per quello che ha visto in campo. Allegri sta avendo molto poco dagli esterni perché per il resto è una squadra fatta, quando tornerà Vlahovic con Chiesa agli esterni bisogna chiedere di mettere qualche palla in più. Kostic non è quello dell'anno scorso.