Mariella Scirea: “De Ligt? Mi aspettavo di più da lui. Con 100 milioni…”

Oggi il Parco del Valentino a Torino è stato teatro dell' evento di golf che ha visto tra i partecipanti alcuni dei campioni del mondo del 1982, come Marco Tardelli , Antonio Cabrini , Fulvio Collovati , Giovanni Galli e Franco Selvaggi . Un percorso a nove buche che è solo uno dei tanti eventi che stanno celebrando il q uarantesimo anniversario del trionfo straordinario a Spagna '82 , vittoria rimasta nel cuore di milioni di italiani e che vide in campo tanti giocatori della Juventus .

Tra le personalità presenti all'evento c'era anche Mariella Cavanna Scirea, vedova del compianto ex capitano della Juventus Gaetano Scirea. Da grande tifosa bianconera, ha commentato il possibile addio di Matthijs De Ligt, sul quale è molto forte il pressing del Chelsea: "Devo dire la verità, io speravo in qualcosa di più, se devo essere onesta. Perché su De Ligt avevamo delle aspettative non indifferenti. Forse ha avuto la sfortuna di giocare in tempi un po' difficili. La Juventus ha avuto questi due o tre anni un po' complicati. Però mi aspettavo davvero un giocatore che potesse in qualche modo regolare la difesa. E invece ho avuto questa sensazione che non si trovasse ancora nel suo ruolo. Credo che se resterà, visto che è considerato uno dei migliori del mondo, a questo punto avrà l'opportunità di dimostrarlo".