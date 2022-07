Tardelli: “Pogba? Temo i ritorni, ma se lo aiutano farà bene”

Domani prenderà il via la stagione 2022/23 della Juventus, con l'arrivo dei primi giocatori alla Continassa, come Federico Chiesa, che continuerà il suo percorso di recupero per tornare in campo il prima possibile dopo il grave infortunio subito nella scorsa stagione. Ma nel frattempo la società bianconera sta lavorando su diversi tavoli in sede di calciomercato per costruire una rosa competitiva da consegnare a Massimiliano Allegri e ritornare il prima possibile a vincere dopo le delusioni dello scorso anno. Sono ormai imminenti gli arrivi a parametro zero di Angel Di Maria e Paul Pogba, mentre continuano le trattative con la Roma per Nicolò Zaniolo. In uscita invece c'è il nome di De Ligt, che piace molto al Chelsea, pronto a sborsare cifre importanti.