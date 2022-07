Cabrini: “De Ligt via? 100 milioni fanno comodo e si può sostituire”

La Juventusè una delle società di Serie A più attive in questo inizio di calciomercato estivo. Anche se gli affari non sono stati ancora ufficializzati, il club bianconero ha di fatto già chiuso due grandi colpi di livello internazionale come il ritorno di Paul Pogba e l'ingaggio di Angel Di Maria, entrambi a parametro zero. Profili richiesti con determinazione dal mister Massimiliano Allegri, che voleva dei giocatori fatti e finiti, pronti fin da subito per tornare a vincere dopo un'ultima stagione che ha lasciato davvero l'amaro in bocca. Ma non c'è solo il mercato in entrata. In uscita infatti sembra sempre più caldo il nome di Matthijs De Ligt. Il difensore bianconero ha un contratto fino al 2024, ma le trattative per il suo rinnovo non sono andate a buon fine. Su di lui è piombato il Chelsea, che vuole fare un colpo importante in difesa dopo aver perso Rudiger e Christensen.