Marchisio: “Juve? Le tante vittorie portano a dare per scontate cose che non lo sono. Pirlo…”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato

L'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha parlato intervistato dai microfoni di Goal.com dell'annata passata dalla Juventus e del quarto posto conquistato in extremis dai bianconeri: "Non si può vincere per sempre, prima o poi doveva succedere. Quest’anno la squadra al di là della posizione in classifica ha perso tanti punti contro squadre che lottavano per salvarsi e questo ha inficiato tanto sul rendimento finale. Questa stagione è una grande lezione da cui imparare: forse le tante vittorie consecutive hanno portato a dare per scontati risultati che in realtà non lo erano per niente. Detto questo, alla fine parliamo di una squadra che per meriti suoi o demeriti degli altri si ritrova in Champions League e con due trofei vinti. Ci si aspettava di più? Vero, ma alla fine la sufficienza credo sia arrivata".