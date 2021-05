Juve cantiere aperto, il futuro è tutto da scrivere

L'addio di Paratici apre una stagione di ricostruzione per la Vecchia Signora

La notizia era nell'aria già da un po', specie dopo le dichiarazioni di Agnelli sul caso Suarez, ma ora è arrivata l'ufficialità. Fabio Paratici non ricoprirà più la carica di Chief Football Officer della Juventus. Uno stravolgimento davvero epocale, dopo undici stagioni, che potrebbe non essere l'ultimo. Dopo una stagione salvata in extremis, la Juve si prepara a cambiare nuovamente forma. C'è ancora da capire chi sarà a sostituire Paratici, se esisterà ancora una figura come la sua. Avanza la candidatura di Cherubini, che però potrebbe anche prendere la posizione di direttore sportivo e venire affiancato da un'altra figura manageriale. Le prossime ore saranno quindi decisive per il futuro dei bianconeri, che hanno un'infinità di nodi da sciogliere. Dalla panchina, alle scrivanie, fino al campo, c'è ancora tantissimo da decidere.

Il grande tema delle prossime ore sarà il totopanchina, con lo spettro di Massimiliano Allegri che sta facendo sempre più ombra su Pirlo. Questi i due nomi più gettonati, ma in un momento di totale incertezza come questo non vanno escluse le sorprese. Tanto da scegliere anche per quello che riguarda la rosa, che probabilmente verrà ridiscussa in concerto con chiunque sarà il prossimo allenatore. Occhio al futuro dei due totem dell'attacco bianconero: Cristiano Ronaldo ha pubblicato un post dal vago retrogusto di addio, mentre con Dybala non sono ancora conclusi i discorsi sul rinnovo contrattuale. La decisione del fenomeno portoghese dirà tantissimo su cosa sarà la Juve del futuro, che potrebbe anche essere costretta a privarsene per alleggerire il bilancio. Sì, perché nelle valutazioni di Agnelli e Paratici sull'operazione CR7 non era stata certamente inclusa una pandemia mondiale e la conseguente crisi economica. È molto probabile che l'assemblea degli azionisti di domani regalerà qualche novità in più, ma in queste ore frenetiche le notizie potrebbero arrivare in qualsiasi momento.