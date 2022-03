Maifredi: “Zaniolo potrebbe essere funzionale per la Juventus”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha dato il suo parere sulle possibili operazioni di calciomercato dei bianconeri.

redazionejuvenews

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus nella stagione 1990-91, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, analizzando le prossime mosse del club bianconero. Ecco le sue parole sul possibile sostituto di Dybala: "Sì, in effetti ho letto ad esempio anche il nome di Zaniolo. Lui potrebbe essere più funzionale per età, modulo e caratteristiche tecniche. Con lui, Chiesa e Vlahović si potrebbe ripartire alla grande, certo, ma non bisognerà dimenticarsi del centrocampo. E in più ci sarà bisogno di rinforzare la difesa. Sostituire Bonucci e Chiellini non sarà affatto semplice, per questo prenderei due giovani molto forti in quel reparto. Gabriel Jesus è un ottimo giocatore, potrebbe starci, ma personalmente andrei a cercare giocatori un po' più giovani e di prospettiva. C'è Allegri al comando, non il sottoscritto, per cui è giusto che decida di prendere gli uomini giusti per il suo gioco."

Su Milinkovic-Savic: "E' uno di quei giocatori fisici di cui parlavo. Personalmente avrei creato un trio piuttosto particolare: de Ligt vertice basso, Locatelli e Bernardeschi come mezze ali. L'olandese lo avrei visto bene alla Rijkaard, poteva essere quella sorpresa che la Juve doveva cercare. Le soluzioni provate non sono state all'altezza. Per me non è proprio un difensore, per me avrebbe la capacità di giocare davanti alla difesa. E Bernardeschi è in possesso di qualità tecniche e fisiche importanti, un po' più di educazione a livello tattico e potrebbe diventare come De Bruyne del City con le dovute proporzioni."

Su Gatti, difensore acquistato dalla Juventus nel calciomercato di gennaio: "Gatti gioca in Serie B, può essere una buona riserva. Ho la sensazione che verrà girato al Torino per Bremer, poi prenderei anche Rüdiger che è molto bravo. Se dovessero spostare de Ligt più avanzato, la coppia difensiva sarebbe molto forte. Senza dimenticarci di Danilo, che mi piace molto, ed Alex Sandro che, al contrario, ormai è arrivato a fine corsa alla Juve. Per me sarebbe giusto lasciarlo andar via."