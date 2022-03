Juve, Bonucci e Demiral: prima compagni, oggi avversari

Intervenuto ai microfoni di Trt Sport, Leonardo Bonucci ha parlato di Demiral: dal suo addio alla Juve al match contro la Turchia

La parantesi bianconera di Merih Demiral è stata breve ma convincente. Il difensore turco ha giocato con la casacca juventina per due stagioni, collezionando appena 32 presenze. Chiuso nelle gerarchie da Bonucci, Chiellini e De Ligt, il centrale classe 1998 è comunque riuscito a far intravedere le qualità, dimostrandosi un giocatore più che affidabile. La scorsa estate, però, Demiral ha deciso di cambiare aria, voglioso di trovare maggiore spazio. Per questo il trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni all'Atalanta. In questa stagione il difensore turco è diventato un pilastro della formazione nerazzurra: 32 presenze, 2 gol e 2 assist, meglio di quanto fatto alla Juventus.