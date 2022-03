Calciomercato Juventus, notizia a sorpresa: “Scelto il sostituto di Dybala!”

Calciomercato Juventus - All-in bianconero per un grande obiettivo.

Rivoluzione bianconera alle porte. Lo abbiamo ripetuto tante volte, perché è quello che sembra destinato ad accadere in casa Juventus durante la prossima sessione estiva di calciomercato. La Vecchia Signora ha intrapreso un cammino ben preciso, fatto di scelte pesanti ma drastiche e irrevocabili.

E se parliamo di rivoluzione, allora il processo - oltre ad essere lungo e complesso - deve per forza di cose comprendere anche qualche grosso sacrificio. Il primo, il più evidente e rumoroso, è stato quello di Paulo Dybala. La società bianconera ha di fatto deciso di non rinnovargli il contratto, ritenendolo non più centrale nel proprio progetto.