Maifredi: “Lo scorso anno la Juventus è stata agli antipodi del bel gioco”

Gigi Maifredi, ex allenatore, ha analizzato la stagione della Juventus, parlando anche del ritorno di Pogba.

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Deve essere costruita in maniera differente da quella dello scorso anno, dovrà essere una squadra vivace e che non si basi solo sui singoli. Lo scorso anno è stata agli antipodi del bel gioco, per perseguire il corto muso è stato accettato di tutto. E infatti la stagione è stata un mezzo fallimento. In questa stagione credo ci sia la volontà di essere protagonista. Come organico la Juve non era inferiore alle due milanesi, purtroppo è stata amalgamata male e non ha fatto le correzioni dovute. Secondo me, Allegri doveva tentare qualcosa di diverso e invece è andato avanti nel solito tran tran. Si è accontentato. L'unica cosa che gli è rimasta in mano è la qualificazione alla prossima Champions League".

Su Pogba: "Il Pogba che ci ricordiamo è un upgrade, quello visto a Manchester merita qualche riflessione. Bisogna capire chi dei due ritornerà, solo il tempo potrà dire se la Juventus avrà fatto bene oppure no. La cosa da fare è prendere Di Maria a tutti i costi, perché è un giocatore che manca in questa rosa a livello di caratteristiche. E' un fuoriclasse, alla Juve non ce ne sono poi molti. Uno dei pochi presenti, forse, era Dybala, che è stato messo nelle condizioni di non esser del tutto il protagonista. E alla fine si è un po' rotto di questa situazione".

Sulla difesa: "Bonucci ha un anno in più, de Ligt non è certamente un difensore ma è un frangiflutti a cui occorre uno dietro per far bene. L'olandese, come ho già detto in passato, lo vedrei bene al 1000% in un vertice basso di un centrocampo a tre con Locatelli e Pogba. Gatti? Sì ha esordito con la maglia azzurra, va bene, ma è stato convocato insieme ad altre mille persone. E' brutto dirlo, ma è così. Ha un buon fisico, speriamo possa fare come Torricelli e Chiellini. Sarebbe davvero bello".