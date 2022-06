Juventus, Allegri è spazientito dal calciomercato: la situazione

Negli ultimi giorni la foto di Massimiliano Allegri in compagnia di Luis Campos , nuovo dirigente del PSG , ha fatto il giro del web, con varie interpretazioni legate all'incontro. C'è chi ha giustamente pensato ad un summit per la panchina del Paris Saint-Germain, visto che Mauricio Pochettino non verrà confermato come tecnico del club francese, ma da alcune fonti sembra che sia stato soltanto un incontro di piacere, visto che i due sono amici e Montecarlo è anche un luogo di vacanza, dove due vecchi conoscenti possono anche incontrarsi senza nessun secondo fine. Questa tesi è confermato dal fatto che Les Parisiens stanno chiudendo per Galtier , nuovo allenatore del PSG dopo l'esperienza al Nizza .

E' comprensibile che Allegri, anche in caso di offerta, abbia rifiutato le avances dei francesi, anche perché legato ancora da un contratto triennale alla Juventus. Inoltre, l'ex mister del Milan, in una recente intervista, ha dichiarato di aver rifiutato il Real Madrid per restare a Torino per i figli, motivo per cui un trasferimento a Parigi sarebbe stato alquanto strano: "Era una sfida che mi ero posto nel tornare. Una scelta anche per mio figlio che vive a Torino, non me la sono sentita di andare. Questa è una sfida che insieme a tutti voglio vincere, voglio tornare insieme alla Juve a vincere in Italia e a far bene in Europa".