Magrin: “Atalanta-Juventus una bella gara. Sullo Scudetto…”

Marino Magrin , ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus , in vista della sfida con l'Atalanta. Ecco le sue parole a Juventusnews24: " Atalanta -Juve anni fa era una partita, anche ai tempi miei, dove per i bergamaschi portare a casa un pari era un risultato bellissimo. Ma ora è una gara plasmata in un modo importante, ormai quella allenata da Gasperini è una big ed entrambe vorranno vincere.

Dalla parte Juve, per me, ci sono tre giocatori importanti a cui stare sempre attenti. L’anno scorso l’Atalanta ha perso col gol di Vlahovic che però non ci sarà, quindi è uno in meno. In ogni caso sono contento sia rimasto alla Juve. Però ti faccio i nomi di Locatelli, un giocatore che a me piace, e il solito Chiesa. L’Atalanta ha un’altra filosofia di gioco che può far male chiunque. Da Lookman a De Ketelaere… Per loro bisogna avere un occhio di riguardo".