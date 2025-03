Magnanelli: "Bene in fase difensiva, ma sull'aspetto tecnico..."

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della vittoria di oggi.

Francesco Magnanelli, allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole dopo la vittoria con la Cremonese: “È una vittoria molto importante quella che abbiamo ottenuto oggi e penso sia meritata. Non era una partita facile, per diversi motivi tra cui il rientro dei ragazzi impegnati in Nazionale, il valore della Cremonese – che ha dimostrato di essere una squadra complicata da affrontare – e il primo caldo”.

Sulla gara

"I ragazzi, però, sono stati bravi nonostante il match non sia stato sicuramente tra i nostri migliori a livello tecnico, ma sotto gli altri aspetti non posso dire nulla alla mia squadra. Siamo stati attenti in fase difensiva, l'atteggiamento è stato quello giusto da parte di tutti. Sono sicuramente tre punti importanti per la classifica, ma c'è ancora tanta strada da fare per centrare un grande obiettivo come la qualificazione ai play-off. Dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore".