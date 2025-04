M.Orlando: “Il calendario ora favorisce la Juventus”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calendario dei bianconeri.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Credo che Sartori non abbia tutta questa voglia di andare via da Bologna, perché c’è un progetto e lì mostra tutto il suo valore. E’ uno che non è attratto per forza dalla grande piazza e vuole lavorare in un certo modo. Per un Milan che ha ambizioni credo sia più indicato Tare. Poi la bravura di Sartori nessuno la mette in dubbio, ma dubito che lui stesso voglia andare al Milan. Atalanta-Bologna è uno spareggio Champions? Eccome. L’Atalanta è in difficoltà, inutile nasconderlo, non crea più come prima. E’ una squadra che è lontana parente da quella che conoscevamo. Si è inceppato qualcosa. Forse Gasp poteva aspettare di comunicare la sua uscita, perché da lì ha cominciato a balbettare. Credo che sia favorito il Bologna per come sta”.

Sulla Juve

“Il calendario favorisce ora la Juve, ha partite che questa Juve che si è ritrovata non si farà sfuggire. Per me raggiungerà l’obiettivo Champions. Sul derby dico che la Roma è favorita, ma se non dovesse vincere perderebbe un treno importante. Se vincesse, la Roma diventerebbe da qui alla fine un’avversaria tra le più pericolose per tutte”. Intanto ecco le parole di Longari<<<