Longari: “Juventus? Profonda rivoluzione in attacco”

Gianluigi Longari, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche del reparto offensivo. Ecco le sue parole a Sportitalia: “Assaggi di mercato, che in previsione del rush finale della stagione caratterizzano la cronaca delle settimane di primavera. Tanti i temi rilevanti sui quali decidere, alcuni direttamente collegati a scelte di campo che ancora non sono state prese, e che di conseguenza relegano ad idee quelle che potrebbero poi rivelarsi delle vere e proprie piste di mercato”.

Su Vlahovic

“In questo senso la Juventus è decisamente sugli scudi, anche perché a prescindere da quelle che saranno le considerazioni in merito al lavoro di Igor Tudor da qui a fine campionato, il reparto avanzato dovrebbe subire una profonda rivoluzione. Il “tappo” da far saltare è ovviamente legato all’uscita di Dusan Vlahovic, che in assenza di un rinnovo con revisione sull’ingaggio che sembra lontanissimo allo stato attuale, nella prossima stagione vestirà una maglia diversa da quella bianconera”. Intanto ecco le parole di Valentini<<<