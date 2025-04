Ag. Lucumì: “Tanti top club lo seguono”. E la Juve osserva

Simone Rondanini, agente di Lucumi, calciatore del Bologna, ha detto la sua sul futuro del suo assistito in vista dell'estate.

Simone Rondanini, agente di Lucumì, calciatore del Bologna, ha detto la sua sul centrale colombiano, parlando anche dell’interessamento di diverse squadre per la prossima sessione di calciomercato, tra cui la Juve. Ecco le sue parole a TMW: “Non so se sia il momento migliore della sua carriera, perché in realtà è da tanto tempo che è a un livello altissimo. La scorsa stagione hanno raggiunto un traguardo storico e lui è stato una parte importante di quella squadra. In questa stagione ha mantenuto, e persino migliorato, quel livello. Cerca sempre di superarsi, di migliorare, e ha una mentalità eccezionale che si combina perfettamente con il suo stato di forma, forgiato nel corso delle stagioni grazie all’esperienza accumulata. Anche in nazionale è da tempo un elemento fondamentale, e per lui è una motivazione immensa poter indossare la maglia del suo paese”.

Sul futuro

“E invece Italiano sta riuscendo a fare anche meglio. Ha un contratto in vigore con il Bologna, come hai detto. Il Mondiale è ancora lontano all’orizzonte e la cosa più importante adesso è raggiungere gli obiettivi che hanno davanti e sognare quella finale di Coppa. Poi si vedrà cosa succederà. Ci sono club importanti in Europa che lo seguono da tempo, ma lui è concentrato sul vincere quel titolo con il Bologna”. Intanto ecco le ultime sulla Juve<<<