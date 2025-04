Juve, i precedenti in vista della partita con il Monza

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Monza.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo aver perso le prime due sfide contro il Monza in Serie A, la Juventus ha vinto tutte le tre successive, segnando sempre esattamente due reti, per un punteggio aggregato nel parziale di 6-2. La Juventus ha vinto le ultime tre partite giocate contro il Monza in Serie A: contro nessuna squadra di questo torneo i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nella competizione rispetto a quella registrata contro i brianzoli (tre, come contro il Como)”.

Gli altri precedenti

"Ciascuna delle due sfide all'Allianz Stadium tra Juventus e Monza in Serie A – entrambe giocate nel girone di ritorno – sono terminate con il punteggio di 2-0: la prima a favore dei brianzoli, il 29 gennaio 2023, e la seconda per i padroni di casa, lo scorso 25 maggio. I bianconeri hanno perso solo una delle ultime 16 sfide in Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprio contro il Monza: 1-0 in terra brianzola il 18 settembre 2022".