Lucio: “Bremer è un difensore totale, come quelli di una volta”

Lucio, doppio ex di Juventused Inter, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla sfida: "Inter, che occasione Con Acerbi e De Vrij sei sempre al sicuro. Ma anche la Juve sa difendersi. È evidente che i bianconeri attacchino meno, i nerazzurri non a caso hanno segnato dieci gol in più della Vecchia Signora.

Eppure, nonostante questo dato, può essere sempre pericolosa perché Chiesa e Vlahovic sono molto forti, sia individualmente che in coppia. In generale, la Juve è sempre la Juve: una squadra solidissima, in buona forma e con una difesa altrettanto forte rispetto a quella interista.

Bremer è un difensore “totale”, potente come quelli di una volta. In lui rivedo un po’ me stesso, quando ero in Germania e lanciavo la palla impostando l’azione da dietro. Se vince la Juve, la lotta si fa serrata, e penso che sarà così fino alla fine".

