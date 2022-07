Rewind Juventus, il calciomercato 2012-13: da Asamoah a Giovinco

Nei primi giorni del calciomercato 2022, la Juventus sta lavorando attivamente per chiudere diversi colpi, piazzandosi come una delle regine dell'estate. Ma, la Vecchia Signora, nelle ultime dieci stagioni, come si è comportata sul fronte del calciomercato, tra acquisti e cessioni? Continuiamo con la nostra analisi dall'annata 2012-13. Il club piemontese, dopo aver vinto il campionato con Antonio Conte , al termine di una lunghissima sfida punto a punto sul Milan , si fiondò sul calciomercato per rinforzare la rosa in previsione del ritorno in Champions League dopo diversi anni di assenza dalla massima competizione continentale.

Madama, nell'estate 2012, puntò su un mix tra calciatori di esperienza e giovani in rampa di lancio, per creare la giusta alchimia nella rosa di Conte. Arrivarono infatti, sulle corsie esterne, Asamoahed Isla, entrambi dall'Udinese, per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Tornarono anche Giovinco e Caceres, ricomprati per una ventina di milioni totali, ma il grande lavoro fu fatto sui parametri zero. Fu portato a Torino un giovanissimo Paul Pogba, acquistato dal Manchester United da svincolato, oltre a Lucio, Anelka e Bendtner, per dare quel giusto apporto di esperienza internazionale e carisma ad una squadra abbastanza inesperta. Sul fronte delle cessioni, i bianconeri mandarono via quasi tutti gli esuberi; Krasic, Elia, Troisi, Melo, Pasquato, Martinez e Grosso. In quella stessa estate ci fu anche il doloroso addio di Alessandro Del Piero, che dopo una vita in bianconero, salutò la Vecchia Signora dopo la conquista dello Scudetto.