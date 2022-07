Locatelli: “Pogba è un fuoriclasse assoluto, ha portato entusiasmo”

Manuel Locatelli si appresta ad affrontare la sua seconda stagione da giocatore della Juventus . Questa mattina, nella gara giocata dai bianconeri contro il Chivas Guadalajara , vinta per 2-0 , è sceso in campo dal primo minuto, per poi essere sostituito da mister Allegri come tutti gli altri nella girandola di cambi dell'intervallo. Il classe 1998 è stato protagonista del format Inside di Dazn, in cui è stato intervistato da Marco Cattaneo . Ecco le sue parole sul ritiro e sul suo rapporto con la terra d'origine: "Io riposo da solo in camera perché non sopporto chi russa (ride). Sono molto legato ai miei amici di infanzia, infatti appena posso torno sempre al paese in cui sono nato , in cui vivono i miei amici e i miei genitori".

Il mercato della Vecchia Signora finora ha visto arrivare grandi nomi come Angel Di Maria, Paul Pogbae Gleison Bremer. E proprio sul francese, che sarà suo compagno di reparto, ha speso parole importanti, raccontando le sue sensazioni: "Non lo conoscevo di persona, ma è stata una sorpresa positiva perché ha portato molto entusiasmo in squadra e il gruppo ne aveva bisogno. Per me è un fuoriclasse assoluto, un talento puro, ha doti fisiche incredibili e tanta qualità. Lo ammiravo nella sua prima esperienza alla Juve, ora averlo come compagno di squadra per me è una cosa bella e mi riempie d'orgoglio. Adesso lui ha bisogno un po' di rilanciarsi e noi siamo qui appositamente per metterlo nelle migliori condizioni possibili per ripetersi come negli anni precedenti alla Juve".