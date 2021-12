Locatelli: “La Juve un sogno, siamo un gruppo unito. Al Milan..”

Il calciatore della Juventus ha parlato ad un evento della sua esperienza in bianconero, oltre che del passato e del futuro prossimo della sua carriera

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, ospite ieri sera all’Allianz Stadium in occasione di un evento dello sponsor bianconero Randstad, ha parlato del suo presente e passato da atleta, oltre che dei suoi sogni e progetti: "Per quanto riguarda il nostro mondo è fondamentale essere veloci in determinati momenti e saper rallentare in altri. Se fai qualcosa velocemente è perché hai voglia di farla e hai voglia di raggiungere i tuoi obiettivi. Ci sono diversi tipi di velocità, fisicamente non è una delle mie caratteristiche principali, ma in campo è importantissima anche la velocità di pensiero".