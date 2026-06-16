Andrea Cambiaso continua a catturare l’attenzione dei maggiori top club europei. Nelle scorse settimane c’erano stati alcuni sondaggi del Barcellona, rimasti poi tali e mai sfociati in un’offerta ufficiale.

La situazione legata al futuro dell’ex Genoa, potrebbero però ora assumere un contorno diverso: il numero 27 bianconero sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe disposto a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni. La Juventus, considera il laterale un elemento importante per la rosa, dovesse però arrivare un’offerta irrinunciabile il club bianconero sarebbe disposto a trattare un’eventuale cessione.

L’interesse del Chelsea

Con la cessione ormai ufficiale di Marc Cucurella al Real Madrid, il club londinese si vede ora costretto a trovare un sostituto di livello per rimpiazzare la partenza dello spagnolo. Xabi Alonso, neo allenatore dei Blues, apprezzerebbe le qualità tecniche di Andrea Cambiaso e sarebbe proprio una sua idea quello di portarlo a Londra.

Nelle prossime settimane, potremmo capire se la società inglese decida di formulare un’offerta ufficiale. La dirigenza bianconera, resta in attesa ma servirà un proposta economica davvero importante, capace di permettere al club di generare una plusvalenza.