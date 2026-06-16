Nelle ultime ore, abbiamo assistito a numerose voci su un presunto interessamento della Juventus per Kevin De Bruyne, centrocampista belga al momento in forza al Napoli. Al momento possiamo dire che si tratta solamente di “fantamercato”e, a conferma di tutto ciò è intervenuto anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Attraverso un video caricato sul suo canale Youtube, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha commentato le voci di una presunta trattativa tra Napoli e Juventus per Kevin De Bruyne:

"Ad oggi non risulta una trattativa tra la Juve e De Bruyne, una trattativa tra la Juve e il Napoli, anche perché poi si fa sempre presto ad accostare questi nomi, ma poi ci sono giocatori sotto contratto e in questo caso bisognerebbe parlare col Napoli e sappiamo che De Laurentiis quando c'è da vendere alla Juventus insomma ci pensa due volte a meno che non ci siano clausole come nello storico caso di Gonzalo Higuain.

Diamo po' di tempo anche a Giovanni Carnevali che è appena arrivato e nei prossimi giorni inizierà a programmare il futuro della Juventus”.