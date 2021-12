JW, parla Montemurro: “Settimana fondamentale per la stagione. Queste partite sono fatte per noi”

L'allenatore della Juve femminile ha parlato della gara contro il Sassuolo

Se la Juve maschile non ha particolarmente brillato in questa prima parte di stagione, non si può dire invece lo stesso della squadra femminile, autrice di una stagione fino a qui idilliaca sia in Italia che in Europa. La squadra allenata da Montemurro infatti, sta inanellando una serie di prestazioni che la stanno portando ad essere una delle squadre europee piu forti in questo attuale momento, come dimostrato qualche settimana fa anche sul campo del Chelsea, quando le Woman sono uscite vittoriose per 0-2.

"È un periodo delicato, sia dal punto di vista fisico che mentale. Questa settimana abbiamo tre partite molto importanti e fondamentali per il proseguo della stagione. Essere pronti per queste grandi sfide fa parte del nostro mestiere. Questa settimana vedremo la forza della rosa e della squadra. Il Sassuolo ha un grande allenatore che ha messo su una rosa molto equilibra, ma anche forte tatticamente e tecnicamente. Hanno giocatrici di grande qualità sia nel contesto italiano sia mondiale. Hanno qualità e rapidità, hanno avuto più tempo per preparare questa partita e giocano in casa, per questo secondo me sono favorite. Contro Sassuolo, Chelsea e Milan si vedrà la forza del gruppo. Purtroppo abbiamo diverse giocatrici indisponibili per varie situazioni. Ma facciamo questo mestiere per questo tipo di gare e momenti. Siamo contenti di giocare queste tre grandi partite, il calcio è fatto per queste gare”.