Chiellini: “Ogni volta che si parla di Juve le cose vengono amplificate. Vogliamo tornare a vincere”

Il difensore bianconero ha analizzato il duro momento che sta vivendo tutta la squadra

La Juve si trova nel bel mezzo di una vera e propria bufera, dopo le indagini avviate dalla Procura di Torino per via di alcune plusvalenze fittizie. Nella mattinata di oggi, sotto la lente di ingrandimento è finito anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United che, ha gettato ulteriori ombre e sconforto all'interno di tutto il mondo bianconero, piu che mai preoccupato per quanto potrebbe accadere alla società.

SUL CASO PLUSVALENZE - "Ho parlato chiaramente martedì dicendo parole semplici ma importanti. Non le ho dette io per prima ma ho riportato quello che ha detto il mister. Le indagini lasciano il tempo che trovano, bisogna aspettare. Quando si parla di Juve le indagini vengono sempre amplificate. Dobbiamo aspettare e mettere impegno dando qualcosa indietro a una società che ci ha dato tanto. L'appello di martedì era esteso a chi mi sta intorno e a chi ci sostiene da tanto. Abbiamo l'obbligo morale di stare uniti per creare qualcosa di ancora più bello per tornare a vincere insieme".