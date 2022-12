Llorente: “Il Napoli è fortissimo, vincerà lo Scudetto. Juve prima rivale”

Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla Serie A: "Il Napoli è fortissimo e credo che vincerà lo scudetto, perché se continua con questa dinamica è davvero possibile che a fine stagione si laurei campione d’Italia. Questo però è un campionato differente perché in mezzo c’è stato il Mondiale in Qatar giocato per la prima volta in inverno.