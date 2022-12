Calciomercato Juventus | Maxi scambio clamoroso: “Ne hanno già parlato”

Juventus concentratissima sul rientro ufficiale in campo previsto per il prossimo 4 gennaio contro la Cremonese. La Vecchia Signora intende proseguire con la striscia consecutiva di successi, per provare a dare l'assalto alla vetta, al momento occupata dal Napoli. Dieci punti separano i bianconeri dal primo posto, una distanza importante, ma che per i ragazzi di Allegri viene considerata tutt'altro che incolmabile. Idee chiare per la Juve sul campo, così come sul calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti fra pochi giorni. In queste ore si sta parlando di un doppio scambio che porterebbe all'ombra della Mole due calciatori che il tecnico toscano ha richiesto a gran voce<<<