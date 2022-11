Dalla semifinale del 2014 al 2022: la Juve torna in Europa League

La Juve si prepara a tornare in Europa League: l'ultima volta che i bianconeri l'hanno giocata sono arrivati in semifinale

redazionejuvenews

"Ovvio che non volevamo giocare l'Europa League, ma ora siamo qui e giocheremo per vincere e onerare la competizione. Fa male essere usciti dalla Champions ma ce la metteremo tutta". Queste le parole di Szczesny al termine della partita di Champions League contro il PSG. La Juve nonostante abbia conquistato soltanto 3 punti nel girone, grazie alla differenza reti nettamente in suo favore è riuscita a guadagnare l'accesso all'Europa League.

Ora i bianconeri si preparano a giocare la seconda competizione europea, meno prestigiosa della coppa dalle grandi orecchie, ma pur sempre importante. Vincerla, infatti, vorrebbe dire denaro e prestigio per la Vecchia Signora. Un obiettivo da non lasciarsi sfuggire. Anche perchè l'ultima volta che i bianconeri giocarono questa competizione, arrivarono fino in semifinale. Era il 2014, in panchina c'era ancora Antonio Conte e la Juve fu eliminata dal Benfica. Quasi uno scherzo del destino.

In quella semifinale di ritorno, pareggiata 0-0, in campo c'erano tante leggende della Juventus. Il modulo era lo stesso di oggi: 3-5-2. In porta Buffon, con Caceres, Bonucci e Chiellini in difesa. Sulle fasce Lichtsteiner e Asamoah, mentre a centrocampo c'erano Vidal, Pirlo e un giovanissimo Pogba. Il tandem d'attacco era invece composto da Llorente e Tevez. Una squadra di assoluto livello. Oggi di quell'11 titolare non restano che Bonucci e Pogba... Questa volte riusciranno a sollevare il trofeo?