Legrottaglie: “Sarà una Juve supercompetitiva. Con Allegri Champions possibile”

L'ex difensore ha detto la sua sulla Juventus e la Nazionale

L'ex calciatore e difensore della Juventus Nicola Legrottaglie, ha parlato intervistato dai microfoni di TMW: "L’Italia è una delle Nazionali che esprime il miglior calcio, ha ritmo, giocate, tutto. E la palla viaggia, si vede che è tutto organizzato. Dove possiamo arrivare? Dipenderà anche dal sorteggio. Bisognerà vedere chi beccheremo ai quarti di finale. Sabato non credo che avremo particolari difficoltà, anche se l’Austria è una squadra tosta, moderna e con idee belle. Jorginho è il giocatore più importante. Non vedo altri che abbiano un’influenza come lui”.

Poi si parla della prossima Serie A e della Juventus: “Dipenderà dal mercato. Da come costruirà la struttura tecnica, da chi arriverà in mezzo al campo. E se rimarrà Ronaldo. Sicuramente sarà una Juve super competitiva. La vittoria della Champions, con Allegri, è un obiettivo raggiungibile. Italiano alla Fiorentina? Per lui è un traguardo straordinario. E meritato. Avrà una grande occasione grazie a a quanto di buono fatto. Però più sali di livello e più hai responsabilità, dovranno fargli la squadra in base alle sue caratteristiche. Ha giocatori giovani e forti come Vlahovic e Castrovilli. Gente che può metterlo in evidenza. Ma Firenze non è La Spezia. Io? Niente di concreto… non mi dispiacerebbe neanche un’esperienza all’estero. Vedremo".