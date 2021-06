Locatelli più vicino, Frabotta verso il Genoa

Le ultime sulle trattative in corso di casa Juve

redazionejuvenews

Non è decisamente più un segreto, Manuel Locatelli è l'obiettivo numero uno della Juventus per il centrocampo. I bianconeri stanno spingendo sul Sassuolo per chiudere l'affare nel minor tempo possibile. Nonostante il giocatore sia impegnato da protagonista negli Europei, i due club hanno aperto la trattativa per il giocatore. Ieri l'incontro tra le parti, che sembrerebbero aver trovato l'accordo sulla valutazione del ragazzo, fissandola intorno ai 40 milioni di euro. Riunione aggiornata per discutere la formula dell'operazione. I bianconeri spingerebbero per un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che permetterebbe di dilazionare il pagamento. Un affare molto simile a quello che ha portato Federico Chiesa a Torino, almeno negli intenti di Cherubini. La chiave della trattativa potrebbe essere l'inserimento di Dragusin, giovane difensore che sarebbe gradito a Carnevali. Il gigante classe 2002 potrebbe dunque trasferirsi a Sassuolo, facendo il percorso inverso di Manuel Locatelli.

Dragusin potrebbe non essere l'unico giovane a lasciare Torino nel corso di questa estate. Infatti, Juventus e Genoa stanno lavorando al presito di Gianluca Frabotta, che dovrebbe passare in rossoblù in prestito. I bianconeri sembrerebbero intenzionati a mantenere il controllo sul giocatore e vorrebbero tenere un diritto di contro-riscatto. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe arrivata a uno stadio avanzato. Cifre di tutt'altra portata per un'altra possibile cessione dei bianconeri: quella di Merih Demiral. Il difensore turco sarebbe stato individuato come asset sacrificabile per registrare una preziosa plusvalenza. Il giocatore vanta diversi estimatori sul mercato, specie in Inghilterra, ma la Juventus lo valuta intorno ai 35 milioni di euro.

Trattativa meno calda, ma potenzialmente interessare, quella che potrebbe avviarsi con il Santos per il giovane Kaio Jorge. Il baby fenomeno classe 2002 era stato già accostato alla Juve nei mesi scorsi, ma pare che l'interesse dei bianconeri sia aumentato. Per accaparrarsi il gioiellino del Santos potrebbe esserci da battere la concorrenza dei rossoneri, che non lasciano sola la Juventus nella corsa al giocatore.