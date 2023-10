Lega Serie A, il focus sul bianconero Soulè: l’approfondimento

Nel capoluogo piemontese Soulè, grazie alle sue doti, scala rapidamente la trafila delle giovanili, passando ben presto in Primavera e poi in Next Gen, dove stupisce addetti ai lavori e non, guadagnandosi spesso la chiamata in Prima Squadra da parte di Mister Allegri. Proprio la fiducia di Allegri rappresenta per Soulè l’occasione di mostrare in tanti e diversi palcoscenici il suo talento: la stagione 22/23 è fondamentale nel percorso di crescita di Mati. Da un lato, pedina fondamentale per la Next Gen, dall’altro elemento prezioso anche per la Prima Squadra dove trova spazio in Serie A TIM (contro la Sampdoria il 12 marzo 2023 la sua prima rete nel massimo campionato italiano), in Champions League e in Europa League. Nell’ultima sessione di calciomercato Soulè è stato cercato da molti Club italiani e all’estero, l’argentino ha scelto di restare in Italia, appunto a Frosinone, per proseguire nel suo percorso di crescita e, ad ora, i fatti gli stanno dando decisamente ragione.