Lega Serie A, il record da battere di Batistuta: Ronaldo sugli scudi

Proprio l`argentino, che poteva già vantare 29 reti realizzati in due stagioni in serie A e 16 in Serie B, fu protagonista di una partenza a razzo, segnando in tutte le prime 11 giornate la bellezza di 13 gol (a fine stagione fu capocannoniere con 26) con la Fiorentina di Claudio Ranieri e infrangendo il record di Enzo Pascutti che con il suo Bologna 29 anni prima era riuscito a segnare per 10 partite consecutive ben 12 gol. Potranno provare quantomeno ad avvicinarsi al campione argentino Lautaro Martinez e Olivier Giroud, gli unici due giocatori sempre a segno nelle prime tre giornate, pronti a sfidarsi sabato alle 18.00 nel derby di Milano. Se il neroazzurro, che al momento guida la classifica marcatori, ha realizzato 5 reti, doppiette contro Monza e Fiorentina e gol contro il Cagliari, il rossonero può vantare una rete in meno essendo andato a bersaglio contro Bologna e Roma e due volte con il Torino.

Ci sono stati altri calciatori che nel corso degli anni si sono avvicinati o in un certo senso hanno eguagliato il record di Batigol: Cristiano Ronaldo nella stagione 2019/20 ha segnato 16 gol in undici partite consecutive in cui è stato in campo, dalla quattordicesima alla venticinquesima giornata, ma saltando la ventiquattresima. Stesso discorso per Fabio Quagliarella, 14 gol in 11 partite consecutive giocate con la sua Sampdoria tra la decima e la ventunesima giornata del campionato precedente, ma saltando una sfida nella serie. 13 gol in 9 partite per Ciro Immobile nella stagione 2019/20 tra la sesta e la quattordicesima giornata, con la Lazio, e 11 gol, ma sempre in 9 partite consecutive per David Trezeguet con la Juventus nella Serie A TIM 2005/06. Da segnalare l`exploit di Victor Osimhen, capace di segnare 9 gol in 7 partite consecutive nella passata stagione tra la diciassettesima e la ventitreesima giornata che hanno trascinato il Napoli alla vittoria del terzo scudetto. Per scoprire se Lautaro Martinez e Olivier Giroud potranno proseguire la loro scalata al record di Batistuta non resta che godersi il Derby di Milano, sabato 16 settembre alle 18.00".