Lega Serie A, le curiosità in vista della sfida Monza-Juventus

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla partita tra Monza e Juve. Ecco il comunicato: "La squadra di Max Allegri fa visita al Monza e va a caccia della prima vittoria in Serie A TIM contro gli avversari di stasera, capaci di conquistare sei punti lo scorso anno. Punti pensanti in palio per i bianconeri ma anche per i brianzoli che puntano al quinto risultato utile consecutivo per inseguire un piazzamento europeo.

Occhio alle difese: dal 12 maggio in avanti il Monza ha subito solo quattro gol in otto partite casalinghe disputate in Serie A TIM, nel periodo, tra le squadre presenti nella competizione sia nel 2022/23 che nel 2023/24, i biancorossi vantano la miglior difesa interna. Dall`altra parte la Juventus ha mantenuto otto volte la porta inviolata in questo campionato, meno solamente del Nizza (10) nei maggiori cinque campionati europei.

CURIOSITA` Il Monza è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora né subito né segnato un gol nei minuti di recupero finali; l’ultima rete realizzata dai brianzoli dopo il 90° minuto di gioco risale al 19 maggio scorso contro il Sassuolo (gol di Matteo Pessina). La Juventus ha vinto quattro delle prime sei trasferte di questo campionato (1N, 1P) e non ottiene cinque successi nelle prime sette partite fuori casa dal 2019/20; in 12 delle 14 occasioni in cui i bianconeri hanno vinto almeno cinque delle prime sette gare esterne disputate in Serie A, hanno poi concluso la stagione al primo posto (inclusi 2004/05 e 2005/06)".

